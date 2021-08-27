Защитник Колоса Евгений Новак получил перелом лицевой кости в матче 5-го тура УПЛ против Александрии, сообщает Футбол NEWS.

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В ближайшее время 32-летний футболист будет прооперирован. О сроках восстановления пока не сообщается.

Напомним, травму защитник получил после столкновения с итальянским форвардом александрийцев Клаудио Спинелли.

К слову, в текущем сезоне Новак сыграл за Колос 4 матча, в которых забил 1 гол.

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