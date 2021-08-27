Новак будет прооперирован – защитник Колоса получил перелом лицевой кости
12:28 - Читати українською
Тренерский штраб ковалевского клуба получил неутешительные новости из лазарета команды.
Защитник Колоса Евгений Новак получил перелом лицевой кости в матче 5-го тура УПЛ против Александрии, сообщает Футбол NEWS.
Колос потерял основного голкипера – Костышин назвал неутешительные прогнозы
В ближайшее время 32-летний футболист будет прооперирован. О сроках восстановления пока не сообщается.
Напомним, травму защитник получил после столкновения с итальянским форвардом александрийцев Клаудио Спинелли.
К слову, в текущем сезоне Новак сыграл за Колос 4 матча, в которых забил 1 гол.
"Тато обожнює Динамо": українець грає в клубі Роналдо, викликався у збірну та отримав подарунок від Зозулі
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter