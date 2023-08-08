Бразилец Ариэльсон может продолжить свою карьеру в составе команды Юрия Калитвинцева.

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Как сообщает издание Globo Esporte, к команде Калитвинцева уже в ближайшее время может присоединиться выступающий в составе Крузейро бразильский форвард Ариэльсон. По информации источника, Полесье планирует взять в аренду 18-летнего нападающего, но у клуба будет возможность выкупа части прав на футболиста.

Интересно, что Полесье тоже анонсировало данный переход, опубликовав в своих социальных сетях коллаж, намекающий на переход Ариэльсона.

18-летний центральный нападающий провел 9 матчей за Крузейро U-20, в его активе 2 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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