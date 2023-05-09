"Гірники" можуть переїхати на 44-тисячну Polsat Plus Arena у Гданську, інформує Meczyki.

Що потрібно Україні для прямої путівки в групу ЛЧ 2023/24 – розклади перед вирішальними матчами євросезону

У нинішньому розіграші Шахтар приймав суперників на стадіоні Війська Польського у Варшаві, але столична Легія повертається у єврокубки (Лігу конференцій) і більше не зможе ділитися ареною. З Гданськом такої проблеми не буде, оскільки місцева Лехія взагалі вилітає з еліти і може переїхати. Шахтар ще рік тому розглядав цей варіант, однак не вдалося домовитися щодо фінансових умов.

Тепер залишається визначити, в якому єврокубку опиняться "гірники" за підсумками нинішньої кампанії. За 5 турів до фінішу команда Йовічевіча очолює УПЛ, що означає групу або кваліфікацію ЛЧ. Втім, цілком реальним залишається друге місце (точно кваліфікація ЛЧ) або навіть третє (кваліфікація ЛЄ).

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