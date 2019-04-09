Орендовані гравці Реала – що з ними буде: Лунін як головна дилема Зідана

Мадридський Реал готується до масштабної літньої революції складу. Важливе місце у перебудові команди матимуть орендовані футболісти. AS описує їхні перспективи.

Андрій Лунін

Мабуть, найбільший головний біль як керівництва "бланкос", так і Зінедіна Зідана. Якщо Marca вже встигла назвати Луніна другим голкіпером Реала на сезон 2019/20 після можливого відходу Кейлора Наваса, то AS вважає, що українець ризикує "нарватись" на чергову оренду. Тренерський штаб мадридців на чолі з Зізу начебто насторожує, що Лунін практично не мав практики у Леганесі, де наш голкіпер програв конкуренцію "Пічу" Куельяру. Андрію можуть підшукати клуб, де б він регулярно виходив на поле, а вже через рік повернути у Мадрид.

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Хамес Родрігес

У цьому випадку останнє слово має Баварія, яка досі не визначилась, чи викуповувати колумбійця за 42 млн євро. Хамес отримав іспанський паспорт, але це навряд чи сильно допоможе йому стати частиною нового амбіційного проекту Флорентіно Переса. Реал хоче заробити на його продажі, щоб отримати кошти на трансфер Едена Азара. Зрештою, саме нинішній головний тренер "бланкос" Зінедін Зідан два роки тому позбувся південноамериканця. Хамес користується величезним попитом серед європейських клубів і мадридці сподіваються це використати.

Рауль де Томас

Один з небагатьох, хто має хороші шанси повернутись на Сантьяго Бернабеу. Флорентіно Перес начебто вирішив не підписувати нову "дев'ятку" зі світовим ім'ям, а зробити ставку на 24-річного випускника академії Реала. Останній проводить блискучий сезон у складі аутсайдера Прімери Райо Вальєкано, забивши 13 голів. Де Томас точно поїде з "бланкос" на передсезонні збори, після чого Зізу прийме остаточне рішення щодо його майбутнього. Очікується, що прудконогий форвард стане заміною провальному Маріано, який забив лише 2 голи у 20-ти поєдинках.

Мартін Едегор

Норвезький вундеркінд демонструє пристойний рівень гри у нідерландському Вітессі та майже щотижня стає героєм різноманітних рейтингів з неймовірними фінтами. Найбільша проблема Едегора у Реалі – позиція на полі. На флангах атаки Зідан, найпевніше, продовжить довіряти молодим Вінісіусу та Асенсіо, а у середній лінії норвежець не має шансів пробитись через живий мур з Крооса, Модріча або Іско. Мадридці не хочуть втрачати Едегора, тож наступний сезон він знову може провести у оренді, щоправда у сильнішому клубі.

Тео Ернандес

Малоймовірно, що цей футболіст ще колись надягне форму мадридського гранда у офіційному матчі. Клуб залишився розчарованим його дебютним сезоном на Бернабеу, а також поведінкою поза межами футбольного поля, коли француз публічно скандалив зі своєю дівчиною. Крім того, у Сан-Себастьяні молодший з братів Ернандесів також не демонструє топ-рівня, що остаточно підштовхнуло Реал до його трансферу вже цього літа. Лівий фланг оборони "бланкос" збираються довірити вихованцям кантери – Регілону та Гарсії.

Борха Майораль

22-річний форвард розчарував як Леванте, так і Реал. Провівши 23 матчі у поточному сезоні, він забив лише три голи. Можливо, "бланкос" могли б повернути Майорала у якості дублера Бензема, однак бажання молодого форварда частіше грати унеможливлює навіть подібний варіант розвитку подій. Швидше за все, кантерано королівського клубу буде відправлений у чергову оренду або навіть проданий.

Родріго

18-річний бразилець приїде у Мадрид цього літа, щоб залишитись в першій команді. Зідан збирається поступово залучати Родріго до основного складу, як було свого часу з його співвітчизником Вінісіусом. Французький фахівець вірить, що вихованцю Сантоса вистачає таланту для гри з найкращими навіть попри настільки юний вік.

Матео Ковачіч

На Бернабеу немає місця для хорватського півзахисника. Керівництво Реала, ображене на Ковачіча через раптове бажання піти, збирається остаточно попрощатись з ним цього літа. Головний претендент на 24-річного футболіста – Челсі, який сподівається відтермінувати заборону ФІФА на трансфери через різноманітні апеляції. Тоттенхем начебто також серйозно зацікавлений у його придбанні.

Ашраф

Марокканський захисник повинен провести ще один рік у складі дортмундської Борусії, і Реал не має права достроково розірвати його оренду. Хоча тренерський штаб "бланкос" залишився враженим прогресом Ашрафа на Сігнал Ідуна Парк. Якщо 20-річний талант продовжить виступати на такому ж рівні, то місце у кладі Реала на сезон 2020/21 йому гарантоване. Мадрид за жодних обставин не збирається розлучатись з Хакімі, якого принаймні зараз вважають майбутнім клубу.

Оскар Родрігес

Реал перебуває у захваті від гри молодого футболіста за Леганес (26 матчів, 3 голи, 4 асисти). Він – якраз той випадок, коли оренда йде лише на користь. Однак "вершкові" поки що не збираються повертати Оскара, щоб той продовжував розвиватись, стабільно отримуючи хвилини. На Бернабеу вважають, що через 2-3 роки він зможе стати повноцінним гравцем першої команди.

Лукас Сілва

Контракт бразильця завершується влітку 2020 року, однак він майже немає шансів ще бодай раз зіграти за мадридський клуб. Після проблем з серцем Сілва два роки провів у Крузейро, але на попередній високий рівень так і не повернувся. Реал готовий відпустити хавбека безкоштовно, якщо він отримає цікаві пропозиції для інших клубів.

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