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Новачок Прімери підписав Сольдадо

15:50 441 Читать на русском
Новачок Прімери підписав Сольдадо
Роберто Сольдадо / Getty Images

Гранада посилює склад перед стартом в елітному дивізіоні Іспанії.

Новачком команди став нападник Роберто Сольдадо, інформує офіційний сайт "насридів".

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34-річний гравець перейшов на правах вільного агента з Фенербахче. У минулому сезоні Сольдадо відіграв 21 матч, забив шість голів і віддав чотири гольові передачі. Контракт ветерана розрахований на один сезон з можливістю продовження ще на один.

Також в активі Сольдадо сім голів в 12 матчах за збірну Іспанії.

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Теги
Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Роберто Сольдадо Роберто Сольдадо Фенербахче Фенербахче Гранада Гранада
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