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Новичок Примеры подписал Сольдадо

15:51 55 Читати українською
Новичок Примеры подписал Сольдадо
Роберто Сольдадо / Getty Images

Гранада усиливает состав перед стартом в элитном дивизионе Испании.

Новичком команды стал нападающий Роберто Сольдадо, информирует официальный сайт "насридов".

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34-летний игрок перешел на правах свободного агента из Фенербахче. В прошлом сезоне Сольдадо сыграл 21 матч, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт ветерана рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один.

Также в активе Сольдадо семь голов в 12 матчах за сборную Испании.

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Трансферы Испания Трансферы Чемпионата Испании Роберто Сольдадо Роберто Сольдадо Фенербахче Фенербахче Гранада Гранада
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