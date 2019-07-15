Новичок Примеры подписал Сольдадо

Гранада усиливает состав перед стартом в элитном дивизионе Испании.

Новичком команды стал нападающий Роберто Сольдадо, информирует официальный сайт "насридов".

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34-летний игрок перешел на правах свободного агента из Фенербахче. В прошлом сезоне Сольдадо сыграл 21 матч, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт ветерана рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один.

Также в активе Сольдадо семь голов в 12 матчах за сборную Испании.

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