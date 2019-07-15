Новичок Примеры подписал Сольдадо

Италия — 16:40 8
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Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А
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"Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити братаОвертайм — 13:00 449
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Барселона официально представила Гризманна – форвард выбрал игровой номерИспания — 14 июль 1049
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Малиновский прибыл в Италию для подписания контракта с АталантойИталия — 14 июль 611
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Лунин снова на высоте в Реале, нашел еще 2-х звездных друзей, но приближается к аренде – назван амбициозный клубИспания — 14 июль 2612