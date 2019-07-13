Севілья підписала колишнього хавбека Манчестер Сіті Фернандо

Андалусійці продовжують активну роботу на трансферному ринку.

Севілья на офіційному сайті оголосила про перехід бразильского опорника Фернандо.

Захисник Реала Регілон офіційно став гравцем Севільї

За гравця іспанці заплатили Галатасараю 4,5 мільйона євро, особистий контракт розрахований на три роки. У минулому сезоні бразилець провів 22 матчі в чемпіонаті Туреччини, забив два голи і зробив 5 результативних передач.

З 2014 по 2017 рік Фернандо захищав кольори Манчестер Сіті, однак стати важливим гравцем у складі "містян" він так і не зміг.

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