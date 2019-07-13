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Севілья підписала колишнього хавбека Манчестер Сіті Фернандо

13 липня 23:56 133 Читать на русском
Севілья підписала колишнього хавбека Манчестер Сіті Фернандо
Фернандо (в центрі) / Твіттер Севільї

Андалусійці продовжують активну роботу на трансферному ринку.

Севілья на офіційному сайті оголосила про перехід бразильского опорника Фернандо.

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За гравця іспанці заплатили Галатасараю 4,5 мільйона євро, особистий контракт розрахований на три роки. У минулому сезоні бразилець провів 22 матчі в чемпіонаті Туреччини, забив два голи і зробив 5 результативних передач.

З 2014 по 2017 рік Фернандо захищав кольори Манчестер Сіті, однак стати важливим гравцем у складі "містян" він так і не зміг.

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Іспанія Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Севілья Севілья Галатасарай Галатасарай Фернандо Фернандо
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