"Звичайно, я дивився на номери, які були доступними. Склав 2 і 7, вийде 9 – класичний номер нападника. Ось таке у мене передчуття.

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Крім того, коли я приїхав сюди, то почув, що цей номер належав Алексу Теллесу, який зараз грає в оренді. Спочатку мені довелося запитати його, чи він не проти. Для мене це було важливо, але жодних проблем не виникло, тож дякую йому теж. Ось так я вибрав 27 номер. Насправді і просто тому, що він мені сподобався", – резюмував Вегхорст у коментарі прес-службі МЮ.

Нагадаємо, "дияволи" орендували 30-річного нідерландця у Бернлі до кінця сезону. Новачок може дебютувати вже завтра (18 січня) у матчі проти Крістал Пелас.

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