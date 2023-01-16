Англійська Суперліга

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 6:0

Голи: Гарсія, 6, Руссо, 24, Ледд, 41, Койвісто, 63 (аг), Томас, 72, Вільямс, 84

Цими вихідними чоловіча команда МЮ виграла дербі проти Сіті, а Ліверпуль розгромно програв Брайтону. Вчора зустрічалися жіночі колективи, де "дияволиці" знову тріумфували, а "червоні" зазнали болючого приниження.

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Ще до перерви манкуніанки відвантажили суперницям 3 голи – постаралися Гарсія, Руссо і Ледд. Картина повторилася і в другій половині. Койвісто відправила м'яч у власні ворота, а фінальний свисток зафіксував перемогу господарок з тенісним рахунком 6:0.

Манчестер Юнайтед не програє 4 тури поспіль і за втраченими очками вже наздогнав Челсі – чемпіона та чинного лідера англійської жіночої Суперліги. Натомість Ліверпуль перебуває у нижній частині таблиці.

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