"Ніколи не міг уявити, що буду грати в одній команді з Мілевським. Але, як кажуть, мрії збуваються. Думаю, всі б хотіли грати в одній команді з таким футболістом.

Форвард Миная Нурієв: Мілевський дав мені запотиличник і сказав: "Подивися 2006-й рік, як треба бити пенальті"

Для мене він легенда, другий за популярністю після Шевченка. Він на 20 років старший за мене, тому для мене це величезний досвід", – сказав Панчишин у коментар Футбол News.

Зауважимо, Орест Панчишин та Артем Мілевський стали одними із зимових новачків Миная.

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