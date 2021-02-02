"Никогда не мог представить, что буду играть в одной команде с Милевским. Но, как говорится, мечты сбываются. Думаю, все бы хотели играть в одной команде с таким футболистом.

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Для меня он легенда, второй по популярности после Шевченко. Он на 20 лет старше меня, поэтому для меня это огромный опыт", – сказал Панчишин в комментарий Футбол News.

Заметим, Орест Панчишин и Артем Милевский стали одними из зимних новичков Миная.

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