Українські клуби продовжують підготовку до сезону. Читайте звіт про контрольні матчі Руха, Десни та Миная на "Футбол 24".

Товариські матчі

Десна – Локомотив Ташкент – 0:0

Марібор – Минай – 3:0

Голи: Піхлер, 14, Матко, 76, Кронаветер, 83

Рух – Акжайик – 4:1

Голи: Кондраков, 11, 43, Карабін, 39, Лях, 41 – В'яткін, 57

Чернігівці після перемоги над македонською Шкендією не змогли відзначитись голами у поєдинку з узбецьким Локомотивом. Відзначимо, що у складі Десни дебютував зимовий новачок Константін Діма.

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Рух розбив підопічних Володимира Мазяра. Львів'янам вистачило першого тайму, аби досягти позитивного результату. Рахунок відкрив Кондраков, а на 34 оформив дубль. Карабін та Лях ще до перерви зробили перевагу Руха розгромною. В'яткін відіграв один м'яч, проте це не завадило львів'янам втримати комфортну перевагу.

Минай розгромно програв словенському Марібору. Піхлер у першому таймі вивів словенців вперед, а Матко та Кронаветер ближче до кінця зустрічі добили підопічних Кобіна.

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