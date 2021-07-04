Новоспечений бразильський захисник Металіста Маілтон оцінив життя у Харкові та прокоментував відкриття фан-шопу.

"Я вже два тижні живу в Харкові і це місто щодня знаходить, чим мене здивувати. Спочатку я усвідомив, наскільки великий потенціал спортивної інфраструктури Металіста, захопився цим чудовим стадіоном.

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А тепер ще й фан-шоп (він був відкритий у Харкові напередодні – Футбол 24). У Бразилії такі магазини можуть собі дозволити лише топ-клуби", – наводить слова Маілтона офіційний сайт відродженого Металіста.

Зауважимо, бразилець став першим трансфером харків'ян у літнє міжсезоння. Його орендна угода розрахована до літа 2022 року.

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