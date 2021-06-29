"Підсилення Металіста? Топ-підсилення. Думаю, з такими новачками Металіст швидко пролетить Першу лігу. Особливо Маілтон. Ви його бачили? Він міг би і Шахтар з Динамо підсилити.

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У Металіста дуже серйозний проект зараз. Я прогнозую, що Металіст у найближчі 5 років стане чемпіоном України. Все зараз виглядає серйозно", – поділився Циганик у авторській програмі на YouTube.

Нагадаємо, Металіст вже підписав уже 5 новачків у поточне трансферне вікно: Олександра Рибку, Андрія Цурікова, Євгена Банаду, Браяна Ріаскоса та Маілтона.

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