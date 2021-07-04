Новоиспеченный бразильский защитник Металлиста Маилтон оценил жизнь в Харькове и прокомментировал открытие фан-шопа.

"Я уже две недели живу в Харькове и этот город ежедневно находит, чем меня удивить. Сначала я осознал, насколько большой потенциал спортивной инфраструктуры Металлиста, увлекся этим замечательным стадионом.

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А теперь еще и фан-шоп (он был открыт в Харькове накануне – Футбол 24). В Бразилии такие магазины могут себе позволить только топ-клубы", – приводит слова Маилтона официальный сайт возрожденного Металлиста.

Заметим, бразилец стал первым трансфером харьковчан в летнее межсезонье. Его арендное соглашение рассчитано до лета 2022 года.

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