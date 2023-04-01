Півзахисник Кривбаса Максим Луньов повернувся до тренувань у загальній групі і може дебютувати у поєдинку проти Вереса, повідомляє прес-служба криворіжців.

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24-річний екс-вінгер Зорі вперше потрапив до заявки команди на матч УПЛ після переходу у команду Юрія Вернидуба.

Нагадаємо, Луньов перевшой у Кривбас 5 січня, підписавши з "біло-червоно-чорними" контракт терміном на 2 роки.

До слова, після 18-ти турів криворіжці у турнірній таблиці УП йдуть сьомими, набравши 22 очки.

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