Новачок Кривбаса повернувся у загальну групу – зірковий вінгер ще не дебютував за команду Вернидуба
1 квітня 13:12 - Читать на русском
Наставник криворіжців Юрій Вернидуб отримав хороші новини з лазарету.
Клім Приходько 51’
Денис Устименко 60’
51’ Клім Приходько
60’ Денис Устименко
Півзахисник Кривбаса Максим Луньов повернувся до тренувань у загальній групі і може дебютувати у поєдинку проти Вереса, повідомляє прес-служба криворіжців.
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24-річний екс-вінгер Зорі вперше потрапив до заявки команди на матч УПЛ після переходу у команду Юрія Вернидуба.
Нагадаємо, Луньов перевшой у Кривбас 5 січня, підписавши з "біло-червоно-чорними" контракт терміном на 2 роки.
До слова, після 18-ти турів криворіжці у турнірній таблиці УП йдуть сьомими, набравши 22 очки.
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