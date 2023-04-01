В рамках 19-го туру УПЛ Олександрія приймає Ворсклу, Металіст зустрінеться з Колосом, Минай зіграє з Інгульцем, а Верес – з Кривбасом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Ворскла

Руслану Ротаню на старті 2023 року зовсім не щастить. Олександрія розписала нічиї у всіх чотирьох матчах чемпіонату, Англія переїхала його національну збірну, а Італія – молодіжну (причому вже наступного дня після фіаско в Лондоні). Всюди можна знайти виправдання невдачам. "Три леви" занадто сильні, зі "Скуадрою" не вистачало лідерів, а склад в УПЛ взагалі не відповідає вимогам Петровича.

Тим не менш, помилок від коуча теж вистачало, а результати конкретно Олександрії стрімко деградували від 3:3 з Металістом 1925 до 0:0 проти Миная. Якість футболу рухалась приблизно в тому ж напрямку. Між тим, фанати вже зачекались на перемогу – востаннє "аграрії" брали гору над суперником аж 13 листопада. Словом, мотивація у команди сьогодні битиме через край.

Віктору Скрипнику також "не пре". Його Ворскла має дуже хороші показники щодо гостроти створених моментів та ефективності пресингу – тут полтавці перебувають у топ-5. На окремих відрізках "зелено-білі" демонстрували надзвичайно потужний футбол, однак на виході маємо дев'яте місце. Нинішня безвиграшна серія Ворскли нараховує чотири матчі.

Три з них проведені у новому році. Підопічні Віктора Скрипника програли Зорі після 2:0 на 17-ту хвилину, два поспіль сейви Ісенка з пенальті врятували від поразки Вересу (2:2), а з явно слабким Металістом 1925 розкатали "нулі". Причому в усіх поєдинках проявилася давня проблема з нестабільністю, коли успішний тайм змінюється провальним і навпаки – і це при непоганих трансферах. Сумно, але такі результати мають неабияк мотивувати.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Ворскла

Олександрія: Шевченко – Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Цуріков – Михайленко, Рибалка, Мустафаєв – Кожушко, Кулаков, Третьяков

Ворскла: Ісенко – Пердута, Рамірес, Чеснаков, Кравець – Челядін, Скляр – Родрігес, Юрченко, Сефері – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Букмекери ставлять на перемогу Олександрії, але важко зрозуміти, на чому базується такий прогноз. Обидві команди рівні як в кадровому плані, так і в ігровому. Обидві декларують сучасний футбол. У обох шалена мотивація, однак обидва колективи страждають від грубих помилок в усіх фазах гри.

"Зелено-білі" виглядають дещо перспективніше, якщо взяти статистичні дані, але у "аграріїв" більш вольовий характер. Крім того, у переважній більшості матчів під керівництвом Руслана Петровича олександрійці додавали по перерві – втім, через відсутність коуча протягом двох тижнів команда не могла відточити Ротань-стайл на тренування. Саме тому ми вирішили поставити на бойову нічию.

Верес – Кривбас

Юрію Вірту нині не позаздриш. За останні десять матчів в УПЛ його Верес здобув всього одну перемогу, зазнавши аж вісім поразок, а безвиграшна серія рівнян триває вже сім турів. Востаннє "народний клуб" брав гору над ненародними ще 5 листопада. Навіть коли звитяга сама йшла до рук команди, футболісти її втрачали – як це сталося у грі з Ворсклою, коли не вдалося реалізувати два поспіль пенальті у компенсований час.

Особливо прикро виглядає статистика матчів у Рівному, адже у восьми домашках колектив має сім поразок та нічию. Навіть спаринг з Карпатами, проведений під час міжнародної паузи, завершився фіаско (0:3). Як наслідок, зона вильоту почала дихати у спину – відрив від неї становить всього одне очко, а не впасти у зону перехідних матчів дозволяє тільки додаткові показники. Саме тому в поєдинку з Кривбасом "народному клубу" потрібна виключно перемога.

Суперник у рівнян непростий. Підопічні Юрія Вернидуба мали дуже потужний відрізок наприкінці першого кола, здобувши чотири перемоги у п'яти матчах (зокрема, "хлопнувши" СК Дніпро-1), а одразу після поновлення сезону команда переграла Колос. Навіть з Шахтарем криворіжці доволі якісно оборонялись до 80-х хвилин, однак потім сталася результативна нічия з явним аутсайдером – Львовом.

Кривбас тримається на сьомій позиції, що відповідає положенню у таблиці очікуваних очок після першого кола УПЛ. При цьому футбол даного колективу дивитись настільки ж важко, як і грати проти нього – підопічні Юрія Вернидуба створюють дуже мало моментів, та й ті здебільшого зі стандартів, дальніх ударів чи кросів. Тим не менш, криворіжці доволі ефективні у даній варіації "бий-біжи", а значить Вересу сьогодні буде непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Татарков (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Верес – Кривбас

Верес: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Гагун – Кучеров, Кльоц – Дахновський, С. Шарай, Пасіч – Гайдучик

Кривбас: Сарнавський – Якимець, Вернидуб, Бескоровайний, Дібанго – Капіч, Банада – Микитишин, Задерака, Хомченовський – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери не бачать явного фаворита у цій парі, хоча невеличку перевагу віддають Кривбасу. Враховуючи нестабільність та тривалу серію невдач Вереса, існує сенс поставити на перемогу Юрія Вернидуба. Втім, не все так просто.

Рівняни у матчах проти рівних собі, як правило, забивають голи. Кривбас же за останні 10 матчів забивав більше одного гола тільки два рази. Останній трапився саме у грі з аутсайдерським Львовом перед міжнародною паузою, але передумов для продовження гольової вечірки немає. Саме тому ми ризикнемо поставити на результативну нічию.

Минай – Інгулець

Одна лишень афіша цього матчу виглядає символічно. Коли хтось хоче сказати про типовий матч УПЛ, де грають клуби без вболівальників, а рівень гри критично низький – одразу згадають Минай з Інгульцем. Крім того, обидва клуби непогано символізують українське футбольне господарство з мутними та скандальними президентами.

Для більшості фанів це буде звучати смішно, але в тактичному плані Інгулець можна назвати навіть одним із найпрогресивніших наших колективів. Раніше тут експериментували з дуже інтенсивним пресингом, у першому колі були натяки на осмислену позиційну гру, а старт другого продемонстрував шикарну підготовку до гри першим номером. Щоправда, від заслуженої поразки Чорноморцю в останньому турі це не врятувало, причому рівень футболу петровців викликав серйозні запитання.

Минай же під керівництвом Володимира Шарана вперше за всю історію почав грати у футбол. Просто футбол. Так, це не тікі-така, але коучу вдалося відтворити свою Олександрію в мініатюрі. З усіх команд УПЛ, які тяжіють до вертикальності атак, "лисиці" найбільш якісно просувають м'яч. Інтенсивність пресингу та темп повернень м'яча у команди тримається ледь не на одному рівні з Шахтарем.

На жаль, такий футбол довго не приносив результату – лише у попередньому турі закарпатцям вдалося перервати 4-матчеву безвиграшну серію, здолавши Колос. Як наслідок, Минай і досі перебуває у зоні перехідних матчів.

Інгульцю не варто розслаблятись. У "козаків" всього на одне очко більше, а "лисицям" на старті 2023-го не щастило з кадровими втратами (пішли Хахльов і Кулієв), болячками (вірус викосив майже весь склад) та дикими помилками арбітрів (мали бити Олександрію). Нині ж Минай здоровий, зіграний і дико вмотивований.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Клименко – Нємчанінов

Орієнтовні склади на матч Минай – Інгулець

Минай: Бандура – Гончар, Мельник, Горін, Булеза – Вітенчук, Шишка, Твердохліб – Воробчак, Гечев – Вишневський

Інгулець: Білик – Ченбай, Ковальов, Кучеренко, Смоляков – Кухарук, Запорожець, Козак – Нагієв, Одарюк – Марусич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Поєдинок має надзвичайно важливе турнірне значення, адже результат впливатиме на розклади у боротьбі за виживання. Мотивація у команд битиме через край, але й обережність у них буде високою. Тим паче, що Минай з Інгульцем не славляться футболом з купою атак. Їхня стихія – гра другим номером.

Букмекери дають приблизно рівні коефіцієнти на обидва колективи. Ми з ними погодимось. Закарпатці й петровці в першу чергу думатимуть про власні ворота, великої кількості моментів вони не створюють, але голи мають бути – на старті другого кола підопічні Ковальця й Шарана регулярно пропускають і забивають. Ставимо на нічию.

Металіст – Колос

Ще до старту другого кола виникли серйозні сумніви щодо перспектив Металіста в УПЛ. СК Дніпро-1 забрав більшу частину лідерів, а залишки команди очолив початківець Періца Огнєновіч – третій в історії тренер у нашому чемпіонаті, який колись був гравцем мадридського Реала (після Бернда Шустера та Ігора Йовічевіча). Перед паузою на міжнародні матчі з'явилась інформація, ніби футболістам не платить зарплатню більше двох або навіть трьох місяців.

Не дивно, що харків'яни у новому році програли Інгульцю та Руху, а з Олександрією розписали нулі. Навіть товарняк з СК Дніпром-1 під час міжнародної паузи завершився внічию. Моментів майже не виникає, за кількістю очікуваних пропущених команда лідирує, а загальна безвиграшна серія "жовто-синіх" нараховує аж 11 матчів – востаннє виграти вдалося аж 15 жовтня. Тим не менш, Металісту на дніях вдалося підписати 25-річного іспанського захисника-ноунейма, в списку клубів якого значить Реал Вальядолід.

Чи вистачить цього для перемоги над Колосом? Якось не віриться, хоча фіаско могло б піти на користь ковалівцям. Їім давно потрібне серйозне спортивне потрясіння. У першому колі за футболом Колоса спостерігати було важко, а в другому – практично нереально. "Хлібороби" програли Кривбасу й Минаю з рахунком 1:0, і з тими ж цифрами здолали Рух. При цьому цікавих атак чи топ-моментів підопічні Ярослава Вишняка не створили.

У поточному сезоні саме Колос є уособленням неприємності футболу в УПЛ. Він нудний, в ньому є тільки стандарти, кроси та кілька контратак, тут не видно прогресу – але ковалівці тримаються аж на шостій позиції з непоганими шансами прорватись у єврокубки. Так буває, коли клуб збирає перспективний склад з непоганою лавою запасних. Для мінімальних перемог над кризовими суперниками цього достатньо.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Ралюченко (Металіст)

Орієнтовні склади на матч Металіст – Колос

Металіст: Єрмолов – Романюк, Ніколишин, Мізюк, Картушов – Чайковський, Демченко – Бойчук, Панасенко, Наумець – Прядун

Колос: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Ємець – Ільїн, Богданов, Оріховський, Болбат – Лисенко, Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Товарняк Металіст з СК Дніпром-1 дав певну надію на оздоровлення футболу харків'ян. Зокрема, знову почав забивати Прядун. Навіть у нинішніх умовах склад "жовто-синіх" не можна назвати жахливим – однак букмекери все одно не вірять у перемогу підопічних Періци Огнєновіча.

Але й на тріумф ковалівців коефіцієнти високі. Їхній футбол зовсім не вражав на старті другого кола. От зовсім немає впевненості, що такий Колос гарантовано здатний перемогти кризовий Металіст – саме тому ми ризикнемо, поставивши на нічию.

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