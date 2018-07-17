Новачок ФК Львів Голіков: Будемо намагатися грати в красивий і змістовний футбол

Новоспечений гравець ФК Львів захисник Олександр Голіков поділився враженнями після підписання контракту з клубом.

"Емоції лише позитивні. Зустріли мене тут дуже добре. Будемо намагатися грати в красивий і змістовний футбол. У кожній грі будемо віддаватися по максимуму. Що стосується позиції, я граю крайнього захисника – праворуч або ліворуч. Зараз тренер мене більше використовує справа в обороні.

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Бразильці – позитивні і веселі хлопці, з ними легко знайти спільну мову. Тепер в час, що залишився до першого матчу чемпіонату потрібно ще зігратися з ними на полі. Думаю, що ми підготуємося, і все буде добре.

Тиждень, що залишився до початку чемпіонату, дасть нам можливість повністю підготуватися до матчу з Арсеналом-Київ, щоб уже вийти на 100% функціональних кондицій. Арсенал-Київ знаю досить добре, я сам там раніше виступав. Добротна і хороша команда, але я вважаю, що вона нам по зубах", – цитує Голікова офіційний сайт ФК Львів.