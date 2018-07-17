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Новичок ФК Львов Голиков: Будем стараться играть в красивый и содержательный футбол

15:07 35 Читати українською
Новичок ФК Львов Голиков: Будем стараться играть в красивый и содержательный футбол
Жилмар Тадеу да Силва и Александр Голиков / фото: Василий Андруник

Новоиспеченный игрок ФК Львов защитник Александр Голиков поделился впечатлениями после подписания контракта с клубом.

"Эмоции только положительные. Встретили меня здесь очень хорошо. Будем стараться играть в красивый и содержательный футбол. В каждой игре будем отдаваться по максимуму. Что касается позиции, я играю крайнего защитника – справа или слева. Сейчас тренер меня больше использует справа в обороне.

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Бразильцы – положительные и веселые ребята, с ними легко найти общий язык. Теперь в оставшееся до первого матча чемпионата нужно еще сыграться с ними на поле. Думаю, что мы подготовимся, и все будет хорошо.

Оставшаяся неделя до начала чемпионата, даст нам возможность полностью подготовиться к матчу с Арсеналом-Киев, чтобы уже выйти на 100% функциональных кондиций. Арсенал-Киев знаю достаточно хорошо, я сам там раньше выступал. Добротная и хорошая команда, но я считаю, что она нам по зубам", – цитирует Голикова официальный сайт ФК Львов.

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Львов - Арсенал-Киев: Суббота 20 октября 2018

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