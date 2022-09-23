Лонвейк гратиме у складі Динамо під номером 22, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Динамо підписало результативного новачка – пограв за збірні Нідерландів, може закрити багато позицій, прийнятна ціна

Додамо, що до цього під цим ігровим номером виступав люксембуржський вінгер Жерсон Родрігес, який перебрався до Аль-Вехди завдяки правилу ФІФА.

Нагадаємо, Лонвейк – вихованець ПСВ. Встиг пограти за Утрехт, з якого відправлявся в оренду у Віборг. З липня 2021 року повноцінний гравець данського клубу. У поточному сезоні провів за "зелених" 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі. Загалом у Віборзі відзначився 8 разів, до чого додав 7 асистів.

"Такого в історії Динамо ще не було": що змінить відставка Луческу і чому регресують Циганков та Забарний – діагноз усім