Лонвейк будет играть в составе Динамо под номером 22, сообщает официальный сайт УПЛ.

Динамо подписало результативного новичка – поиграл за Нидерланды, может закрыть много позиций, приемлемая цена

Добавим, что до этого под этим игровым номером выступал люксембуржский вингер Жерсон Родригес, перебравшийся в Аль-Вехду благодаря правилу ФИФА.

Напомним, Лонвейк – воспитанник ПСВ. Успел поиграть за Утрехт, из которого отправлялся в аренду в Виборг. С июля 2021 года – полноценный игрок датского клуба. В текущем сезоне провел за "зеленых" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Всего в Виборге отличился 8 раз, к чему прибавил 7 ассистов.

"Такого в історії Динамо ще не було": що змінить відставка Луческу і чому регресують Циганков та Забарний – діагноз усім