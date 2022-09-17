Ямайська федерація футболу офіційно оголосила про призначення 55-річного Хейміра Хадльгрімссона. Подробиці угоди не уточнюються.

ЧС-2022: ФІФА оголосила офіційне рішення після перегляду скандальної путівки на Мундіаль

Хадльгрімссон понад рік залишався без роботи після відходу з катарського Аль-Арабі. Головним успіхом у кар'єрі ісландця була рідна національна збірна (2012-2018 роки). У тандемі з Ларсом Лагербеком він сенсаційно вибив збірну Англії і дійшов до чвертьфіналу на Євро-2016. На кваліфікації до ЧС-2018 Хадльгрімссон працював вже сам і виграв відбіркову групу, випередивши Хорватію та Україну. Щоправда, фінальний етап Мундіалю виявився невдалим – останнє місце в групі з Нігерією, Аргентиною і тими-таки хорватами.

Додамо, що Ямайка вже оголосила склад на товариський матч проти Аргентини (28 вересня). Виклик отримали новачок Динамо Кахім Перріс та низка зірок АПЛ – Леон Бейлі (Астон Вілла), Майкл Антоніо (Вест Хем).

Вікінги. Збірна Ісландії, якою ви її ще не бачили. Part II