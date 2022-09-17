Ямайская федерация футбола официально объявила о назначении 55-летнего Хеймира Хадльгримссона. Подробности сделки не уточняются.

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Хадльгримссон больше года оставался без работы после ухода из катарского Аль-Араби. Главным успехом в карьере исландца была родная сборная (2012-2018 годы). В тандеме с Ларсом Лагербеком он сенсационно выбил сборную Англии и дошел до четвертьфинала на Евро-2016. На квалификации к ЧМ-2018 Хадльгримссон уже работал сам и выиграл отборочную группу, опередив Хорватию и Украину. Правда, финальный этап Мундиаля оказался неудачным – последнее место в группе с Нигерией, Аргентиной и теми же хорватами.

Ямайка уже объявила состав на товарищеский матч против Аргентины (28 сентября). Вызов получили новичок Динамо Кахим Перрис и ряд звезд АПЛ – Леон Бейли (Астон Вилла), Майкл Антонио (Вест Хэм).

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