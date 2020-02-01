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Новачок Барселони Сікейра відданий в оренду Вальядоліду

06:30 64 Читать на русском
Новачок Барселони Сікейра відданий в оренду Вальядоліду
Сікейра разом з Роналдо / твіттер ФК Вальдолід

Півзахисник Барселони Матеус Фернандес Сікейра приєднався до Вальядоліда на правах оренди.

Матеус Сікейра виступатиме в складі Вальядоліда протягом другої частини сезону 2019/20, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Зазначимо, що Барселона сьогодні оголосила про трансфер бразильця, який приєднається до "блаугранас" влітку 2020 року. Сума трансферу становить 7 млн євро плюс 3 млн в якості бонусів. Термін контракту Сікейри розрахований на 5 років, а клаусула 21-річного юнака складе неймовірні 300 млн євро.

До слова, Сікейра встиг пограти за Ботафого та Палмейрас, з якого і перейшов до Барселони. В активі гравця 11 матчів та забитий м'яч в поточному сезоні.

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