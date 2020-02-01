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Новичок Барселоны Сикейра отдан в аренду Вальядолиду

06:30 45 Читати українською
Новичок Барселоны Сикейра отдан в аренду Вальядолиду
Сикейра вместе с Роналдо / твиттер ФК Вальдолид

Полузащитник Барселоны Матеус Фернандес Сикейра присоединился к Вальядолиду на правах аренды.

Матеус Сикейра будет выступать в составе Вальядолида в течении второй части сезона 2019/20, сообщает официальный твиттер клуба.

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Отметим, что Барселона сегодня объявила о трансфере бразильца, который присоединится к "блаугранас" летом 2020 года. Сумма трансфера составляет 7 млн евро плюс 3 млн в качестве бонусов. Срок контракта Сикейры рассчитан на 5 лет, а клаусула 21-летнего юноши составит невероятные 300 млн евро.

К слову, Сикейра успел поиграть за Ботафого и Палмейрас, с которого и перешел в Барселону. В активе игрока 11 матчей и забитый мяч в текущем сезоне.

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