Новичок Барселоны Сикейра отдан в аренду Вальядолиду

Полузащитник Барселоны Матеус Фернандес Сикейра присоединился к Вальядолиду на правах аренды.

Матеус Сикейра будет выступать в составе Вальядолида в течении второй части сезона 2019/20, сообщает официальный твиттер клуба.

Барселона подписала бразильского таланта Сикейру – каталонцы указали бешеную клаусулу

Отметим, что Барселона сегодня объявила о трансфере бразильца, который присоединится к "блаугранас" летом 2020 года. Сумма трансфера составляет 7 млн евро плюс 3 млн в качестве бонусов. Срок контракта Сикейры рассчитан на 5 лет, а клаусула 21-летнего юноши составит невероятные 300 млн евро.

К слову, Сикейра успел поиграть за Ботафого и Палмейрас, с которого и перешел в Барселону. В активе игрока 11 матчей и забитый мяч в текущем сезоне.

Барселона шокує трансфером кривдника України – Бартомеу перемагає Манчестер Сіті, але ЗМІ обурюються