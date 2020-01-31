Барселона підписала бразильського таланта Сікейру – каталонці вказали шалену клаусулу

Бразильський хавбек Матеус Фернандес Сікейра поповнить бразильську діаспору в Барселоні.

Матеус Сікейра приєднається до Барселони влітку 2020 року, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

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Зазначається, що сума трансферу становить 7 млн євро плюс 3 млн в якості бонусів. Термін контракту Сікейри розрахований на 5 років, а клаусула 21-річного юнака складе неймовірні 300 млн євро.

До слова, Сікейра встиг пограти за Ботафого та Палмейрас. За інформацією AS, гравець дограє поточний сезон у складі Вальядоліда. Основні позиції бразильця – опорний та центральний півзахисник.

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