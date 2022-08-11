Челсі прагне оформити трансфери Обамеянга та коштовного захисника з АПЛ
11:34 - Читать на русском
Лондонці продовжують шукати підсилення перед завершенням трансферного вікна.
Челсі розпочав перемовини з представниками захисника Лестера Уеслі Фофана, після того, як "лисиці" відхилили вже дві пропозиції щодо продажу центрбека, повідомляє Фабріціо Романо.
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Також "сині" продовжують розглядати Обамеянга як підсилення лінії атаки, проте клуб не робив пропозицій Барселоні з минулого тижня.
Нагадаємо, що Челсі цього літа вже втратив Лукаку, відпустивши його в оренду в Інтер, та Вернера, який повернувся в РБ Лейпциг.
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