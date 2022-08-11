Челсі розпочав перемовини з представниками захисника Лестера Уеслі Фофана, після того, як "лисиці" відхилили вже дві пропозиції щодо продажу центрбека, повідомляє Фабріціо Романо.

Челсі офіційно повернув Вернера у РБ Лейпциг – форвард залишив купу мемів і діру на 33 млн євро

Також "сині" продовжують розглядати Обамеянга як підсилення лінії атаки, проте клуб не робив пропозицій Барселоні з минулого тижня.

Нагадаємо, що Челсі цього літа вже втратив Лукаку, відпустивши його в оренду в Інтер, та Вернера, який повернувся в РБ Лейпциг.

Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду