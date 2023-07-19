На своєму офіційному сайті Бернлі оголосив про трансфер 22-річного нападника Базеля. Зекі Амдуні підписав контракт на п'ять сезонів – до 2028 року.

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Прес-служба Бернлі не розголосила деталі угоди з Базелем. Однак раніше повідомлялось, що сума трансферу складе 18 мільйонів євро. Зекі Амдуні в минулому сезоні зіграв у 52 матчах за свою команду. В його активі 22 голи та п'ять результативних передач.

У складі збірної Швейцарії форвард брав участь в молодіжному Євро-2023. В чотирьох матчах він відзначився двома забитими м'ячами. Також Амдуні викликається і до головної національної команди.

Нагадаємо, що за результатами минулого сезону Бернлі посів перше місце в Чемпіоншипі і здобув пряму путівку в АПЛ.

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