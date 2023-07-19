На своем официальном сайте Бернли объявил о трансфере 22-летнего нападающего Базеля. Зеки Амдуни подписал контракт на пять сезонов – до 2028 года.

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Пресс-служба Бернли не разгласила детали соглашения с Базелем. Однако ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро. Зеки Амдуни в прошлом сезоне сыграл в 52 матчах за свою команду. В его активе 22 гола и пять результативных передач.

В составе сборной Швейцарии форвард участвовал в молодежном Евро-2023. В четырех матчах он отличился двумя забитыми мячами. Также Амдуни вызывается и в главную национальную команду.

Напомним, что по результатам прошлого сезона Бернли занял первое место в Чемпионшипе и завоевал прямую путевку в АПЛ.

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