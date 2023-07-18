Нападник збірної Англії Маркус Рашфорд продовжив контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2028 року. Про це інформує офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед домовився з Рашфордом про продовження контракту – відомі деталі

Завдяки цьому форвард поклав край чуткам про своє майбутнє. Раніше різні ЗМІ писали про те, що ПСЖ готовий зробити англійця найбільш високооплачуваним гравцем команди. Попередня угода Маркуса з МЮ була розрахована до літа 2024 року.

У сезоні 2022/23 Рашфорд забив за "червоних дияволів" 30 м'ячів у всіх турнірах і завдяки цьому став найкращим бомбардиром своєї команди. З моменту свого дебюту за МЮ в 2016 року Рашфорд зіграв 359 матчів і забив 123 м'ячі.

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