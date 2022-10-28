Провідні європейські гранди, як от Реал та ПСЖ, вже борються за Ендріка, юну зірку Палмейраса.

Реал тривалий час стежить за 16-річним нападником. Зараз мадридці готують пропозицію бразильському клубу, щоб гарантувати прихід футболіста перед кампанією 2024/25, коли йому виповниться 18 років і він зможе перебратись у Європу, інформує MD з посиланням на Marca.

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"Бланкос" не планували робити таких швидких кроків, але загроза з боку ПСЖ, який теж прагне підписати суперталанта, прискорила їх. Іспанська преса називає це новою війною між грандами, відносини яких повністю розірвані після ситуації імені Мбаппе та Європейської Суперліги.

Прибічником підписання Ендріка в Реал виступає головний скаут клубу Калафат, який привів у команду Мілітао, Вінісіуса, Родріго, Чуамені та Камавінга. Флорентіно Перес його підтримує.

16-річний форвард провів 106 хвилин у 4 поєдинках поточного сезону бразильської Серії А, відзначившись двома голами. У його контракті з Палмейрасом прописана 60-мільйонна клаусула.

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