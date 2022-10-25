Лейпциг майстерно покарав Реал

Реал традиційно проходить груповий етап впівсили. Після нічиєї з Шахтарем "вершкові" гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів, тому в останніх двох матчах очікувалися подарунки для суперників. Так і сталося. Карло Анчелотті сьогодні не міг розраховувати на Бензема, Вальверде та Модріча. На вістрі атаки вийшов Родріго, ігровий час отримали Асенсіо, Васкес та Начо.

Гра Реала побудована на сильних сторонах лідерів, тому без них все ламається. Дуже не вистачало взаєморозуміння. Як у грі з м'ячем, та і під час пресингу. Мадридці безперестанку дарували Лейпцигу м'яч в центрі поля через прості помилки та банальні обрізки. Реакція на втрати була жахливою – господарі легко долали пресинг і отримували багато вільного простору.

У перші пів години Лейпциг закатав Реал у газон – 5 моментів біля воріт Куртуа. Перший гол влетів після кутового, коли Гвардіол зіграв на добиванні, зреагувавши на сейв бельгійця. Нкунку відразу мав подвоювати перевагу після шикарного пасу з глибини від Шлагера, але не влучив у ціль. Удари Айдара та Собослая потягнув Куртуа, а от Нкунку другим шансом скористався. Катастрофа в обороні Реала. Наслідок – два пропущені.

Аморфний Мадрид навіть не боровся

Перед перервою Мадрид відквитав один гол. Господарі настільки повірили в себе, що загубили в центрі штрафного Вінісіуса, а той забив головою з 11 метрів. Складалося враження, що Реал взагалі не планував напружуватися. Чекав, поки Лейпциг сам собі заб'є. "Бики" контролювали м'яч, а Реал навіть не намагався його відібрати. А якщо й намагався, то робив це для годиться, без ентузіазму та злагодженості.

Щоправда, Лейпциг також збавив оберти. Команда Марко Розе забагато сил віддала в першому таймі. У другому інтенсивність була вже не та, футболісти гірше користувалися вільними зонами. Нкунку змарнував ще один вихід сам на сам, а Вернер трішки не влучив у дальній кут. З'явилися помилки й біля власних воріт, внаслідок яких ледь не забив Вінісіус.

Лейпциг все ж довів справу до логічного завершення, адже Реал зовсім не проявляв інтересу до подій на полі. Сімакан без спротиву пробіг від власного штрафного до чужого та викотив на порожні ворота Вернеру. Попри свою славу, Тімо зумів забити з двох метрів. У компенсований час Родріго заробив пенальті та скоротив відставання Реала, але цей гол вже не мав жодного значення.

Лейпциг переміг, набрав 9 очок і відірвався на 3 пункти від Шахтаря. Для виходу в плей-офф тепер "гірникам" потрібно обігрувати РБ у Варшаві.