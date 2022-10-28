Ведущие европейские гранды, такие как Реал и ПСЖ, уже борются за Эндрика, юную звезду Палмейраса.

Реал долго следит за 16-летним нападающим. Сейчас мадридцы готовят предложение бразильскому клубу, чтобы гарантировать его приход на кампанию 2024/25, когда ему исполнится 18 лет и он сможет перебраться в Европу, информирует MD со ссылкой на Marca .

Форвард Палмейраса побил 106-летний рекорд клуба – им интересуются ПСЖ и Реал

"Бланкос" не планировали делать столь быстрых шагов, но угроза со стороны ПСЖ, который тоже стремится подписать суперталанта, ускорила их. Испанская пресса называет это новой войной между грандами, отношения которых полностью разорваны после ситуации имени Мбаппе и Европейской Суперлиги.

Сторонником подписания Эндрика в Реал выступает главный скаут клуба Калафат, приведший в команду Милитао, Винисиуса, Родриго, Чуамени и Камавинга. Флорентино Перес его поддерживает.

16-летний форвард провел 106 минут в четырех поединках текущего сезона бразильской Серии А, отличившись двумя голами. В его контракте с Палмейрасом прописана 60-миллионная клаусула.