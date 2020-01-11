Новая группа динамовцев вышла из отпуска – Жерсон и Русин в обойме

Легионеры Динамо вернулись из отпуска и прошли традиционный медосмотр.

Игроки киевского Динамо продолжают готовиться к сборам после отпуска. Вчера, 10 января, медосмотр прошла первая – украинская – часть киевских футболистов, а сегодня пришло время для легионеров и тех, кто не смог пройти процедуру вчера, сообщает официальный сайт клуба.

Динамовцы вышли из отпуска и прошли медосмотр перед первым сбором

Среди других, профильные врачи осмотрели: Георгия Бущана, Владислава Кучерука, Томаша Кендзеру, Тамаша Кадара, Йосипа Пиварича, Александра Сироту, Константина Вивчаренко, Илью Забарного, Беньямина Вербича, Карлоса Де Пену, Миккеля Дуэлунда, Мохаммеда Кадири, Франа Соля, Жерсона Родригеса, Назария Русина и Ибрагима Каргбо.

Вечером команда проведет тренировку на базе в Конча-Заспе, а уже 15 января отправится на первый сбор в Турцию.

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