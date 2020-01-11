Динамівці вийшли з відпустки і пройшли медогляд перед першим збором

Вчора, 10 січня, гравці Динамо повернулись з відпустки і пройшли традиційне медобстеження.

10 січня завершилася відпустка у футболістів першої команди Динамо. Гравці перед відновленням тренувального процесу традиційно пройшли повне медобстеження. У перший день на медогляд прибули українські футболісти – Денис Бойко, Руслан Нещерет, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв, Віталій Буяльський, Георгій Цитаішвілі. Решта гравців пройде медогляд сьогодні, 11 січня.

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Футболістів оглянули невропатолог, терапевт, травматолог, окуліст та лор. Окрім того, динамівцям зробили кардіограму, УЗД черевної порожнини та серця, вони здали весь спектр аналізів, виміряли тиск та антропометричні дані.

Ввечері футболісти провели перше тренування на базі в Кончі-Заспі, а за кілька днів вирушать на перший збір до Туреччини.

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