Мудрик наблизився до трансферу в Арсенал – залишилось домовитись з Шахтарем
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик досягнув серйозного прогресу в процесі можливого переходу в Арсенал.
Мудрик узгодив умови персонального контракту з Арсеналом, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
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Зазначається, що угода буде розрахована на 5 років, але фінансові деталі не розголошуються. Тепер справа за головним – "канонірам" треба домовитись з Шахтарем щодо трансферу.
Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року. Михайла активно сватають до Арсенала, але клуби так і не домовились про суму переходу.
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