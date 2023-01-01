Мудрик узгодив умови персонального контракту з Арсеналом, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У Європі відкрилось зимове трансферне вікно-2023 – Мудрик та чемпіон світу на валізах

Зазначається, що угода буде розрахована на 5 років, але фінансові деталі не розголошуються. Тепер справа за головним – "канонірам" треба домовитись з Шахтарем щодо трансферу.

Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року. Михайла активно сватають до Арсенала, але клуби так і не домовились про суму переходу.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?