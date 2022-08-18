Ноттінгем Форест домовився з Вулверхемптоном про перехід Моргана Гіббс-Вайта, повідомляє Sky Sports. Новачок АПЛ відразу заплатить 25 мільйонів фунтів, а ще 17,5 млн "вовки" зможуть заробити бонусами (виступи футболіста, збереження прописки). Навіть без бонусів цей трансфер стане рекордним в історії клубу.

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Ноттінгем Форест запросив вже 16 нових футболістів у це міжсезоння та витратив 145 мільйонів фунтів. Тільки Челсі заплатив більше. Гіббс-Вайт був головною ціллю Ноттінгема на літо. Клуб розглядав варіант запрошення Маліновського, який грає на тій же позиції, але трансфер українця затягнувся.

22-річний Гіббс-Вайт минулий сезон провів у Чемпіоншипі, де на правах оренди виступав за Шеффілд Юнайтед. В активі Моргана 12 голів і 10 асистів за 37 матчів. Він знайомий з нинішнім тренером Ноттінгем Форест Стівом Купером за виступами у Суонсі.