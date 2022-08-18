Ноттингем Форест договорился с Вулверхэмптоном о переходе Моргана Гиббс-Вайта, сообщает Sky Sports. Новичок АПЛ сразу заплатит 25 миллионов фунтов, а еще 17,5 млн "волки" смогут заработать бонусами (выступления футболиста, сохранение прописки). Даже без бонусов этот трансфер станет рекордным в истории клуба.

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Ноттингем Форест пригласил уже 16 новых футболистов в это межсезонье и потратил 145 миллионов фунтов. Только Челси заплатил больше. Гиббс-Уайт был главной целью Ноттингема на лето. Клуб рассматривал вариант приглашения Малиновского, играющего на той же позиции, но трансфер украинца затянулся.

22-летний Гиббс-Уайт прошлый сезон провел в Чемпионшипе, где на правах аренды выступал за Шеффилд Юнайтед. В активе Моргана 12 голов и 10 ассистов за 37 матчей. Он знаком с нынешним тренером Ноттингем Форест Стивом Купером по выступлениям в Суонси.