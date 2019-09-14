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ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НОРВІЧ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТАЙСОН

Норвіч – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу

22:41 478 Читать на русском
Норвіч – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Норвіч – Манчестер Сіті – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Норвіч

Норвіч сенсаційно переміг Манчестер Сіті у 5 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд фантастичного матчу Норвіч – Манчестер Сіті.

18’ Кенні Маклін
29’ Тод Кантвелл
50’ Теему Пуккі
 
Серхіо Агуеро 45’
Родріго Ернандес 88’
18’ Кенні Маклін
29’ Тод Кантвелл
45’ Серхіо Агуеро
50’ Теему Пуккі
88’ Родріго Ернандес

Манчестер Сіті впевнено розпочав поєдинок, але відкрити рахунок судилось саме господарям.

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Підопічні Гвардіоли спокійно відреагували на невдачу і продовжили домінувати на полі, поки Норвіч не відправив їх у нокдаун, забивши другий м'яч. До завершення першого тайму Агуеро зумів відквитати один м'яч.

Після перерви на "містян" очікувала чергова несподіванка у вигляді гола від форварда господарів Пуккі. Сіті забив у відповідь наприкінці матчу, але часу залишалось обмаль навіть для того, щоб вирвати нічию. В підсумку – 3:2.

Незважаючи на поразку Манчестер Сіті продовжує займати другу сходинку, відстаючи на 5 очок від Ліверпуля. Норвіч – 12-й.

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Англія Відеоновини Норвіч - Манчестер Сіті Норвіч Норвіч Манчестер Сіті Манчестер Сіті АПЛ
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