Норвіч – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Норвіч сенсаційно переміг Манчестер Сіті у 5 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд фантастичного матчу Норвіч – Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті впевнено розпочав поєдинок, але відкрити рахунок судилось саме господарям.

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Підопічні Гвардіоли спокійно відреагували на невдачу і продовжили домінувати на полі, поки Норвіч не відправив їх у нокдаун, забивши другий м'яч. До завершення першого тайму Агуеро зумів відквитати один м'яч.

Після перерви на "містян" очікувала чергова несподіванка у вигляді гола від форварда господарів Пуккі. Сіті забив у відповідь наприкінці матчу, але часу залишалось обмаль навіть для того, щоб вирвати нічию. В підсумку – 3:2.

Незважаючи на поразку Манчестер Сіті продовжує займати другу сходинку, відстаючи на 5 очок від Ліверпуля. Норвіч – 12-й.

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