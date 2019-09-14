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Норвич – Манчестер Сити – 3:2 — видео голов и обзор матча

14 сентября 22:41 214 Читати українською
Норвич – Манчестер Сити – 3:2 — видео голов и обзор матча
Норвич – Манчестер Сити – видео голов и обзор матча / Фото ФК Норвич

Норвич сенсационно победил Манчестер Сити в 5 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор фантастического матча Норвич – Манчестер Сити.

18’ Кенни Маклин
29’ Тод Кантвелл
50’ Теему Пуккі
 
Серхио Агуэро 45’
Родриго Эрнандес 88’
18’ Кенни Маклин
29’ Тод Кантвелл
45’ Серхио Агуэро
50’ Теему Пуккі
88’ Родриго Эрнандес

Манчестер Сити уверенно начал поединок, но открыть счет было суждено именно хозяевам.

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Подопечные Гвардиолы спокойно отреагировали на неудачу и продолжили доминировать на поле, пока Норвич не отправил их в нокдаун, забив второй мяч. До завершения первого тайма Агуэро сумел отквитать один мяч.

После перерыва на "горожан" ожидала очередная неожиданность в виде гола от форварда хозяев Пукки. Сити забил ответный мяч в конце матча, но времени оставалось мало даже для того, чтобы вырвать ничью. В итоге – 3:2.

Несмотря на поражение Манчестер Сити продолжает занимать второе место, отставая на 5 очков от Ливерпуля. Норвич – 12-й.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Норвич - Манчестер Сити Видеоновости Норвич Норвич АПЛ
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