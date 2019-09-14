Норвич – Манчестер Сити – 3:2 — видео голов и обзор матча

Норвич сенсационно победил Манчестер Сити в 5 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор фантастического матча Норвич – Манчестер Сити.

Манчестер Сити уверенно начал поединок, но открыть счет было суждено именно хозяевам.

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Подопечные Гвардиолы спокойно отреагировали на неудачу и продолжили доминировать на поле, пока Норвич не отправил их в нокдаун, забив второй мяч. До завершения первого тайма Агуэро сумел отквитать один мяч.

После перерыва на "горожан" ожидала очередная неожиданность в виде гола от форварда хозяев Пукки. Сити забил ответный мяч в конце матча, но времени оставалось мало даже для того, чтобы вырвать ничью. В итоге – 3:2.

Несмотря на поражение Манчестер Сити продолжает занимать второе место, отставая на 5 очков от Ливерпуля. Норвич – 12-й.

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