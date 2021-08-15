Норвіч приймав Ліверпуль в рамках стартового туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Підопічні Юргена Клоппа не залишили жодних шансів господарям, які лише повернулись в АПЛ з Чемпіоншипу.

Голкіпер Норвіча тричі діставав м'яч з сітки власних воріт. Героєм зустрічі став єгипетський форвард мерсисайдців Мохамед Салах, який зумів відзначитись голом та асистом.

У другому турі на Ліверпуль очікує поєдинок проти Бернлі, а Норвіч завітає у гості до чинного чемпіона Манчестер Сіті.

МЮ знищив Лідс завдяки перформансу Бруну Фернандеша та Погба, Ліверпуль розгромив Норвіч, Челсі переміг Крістал Пелас