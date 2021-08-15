Норвіч – Ліверпуль – 0:3 – відео голів та огляд матчу
00:15 - Читать на русском
Норвіч приймав Ліверпуль в рамках стартового туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Діогу Жота 26’
Роберто Фірміно 65’
Мохамед Салах 74’
26’ Діогу Жота
65’ Роберто Фірміно
74’ Мохамед Салах
Підопічні Юргена Клоппа не залишили жодних шансів господарям, які лише повернулись в АПЛ з Чемпіоншипу.
Голкіпер Норвіча тричі діставав м'яч з сітки власних воріт. Героєм зустрічі став єгипетський форвард мерсисайдців Мохамед Салах, який зумів відзначитись голом та асистом.
У другому турі на Ліверпуль очікує поєдинок проти Бернлі, а Норвіч завітає у гості до чинного чемпіона Манчестер Сіті.
МЮ знищив Лідс завдяки перформансу Бруну Фернандеша та Погба, Ліверпуль розгромив Норвіч, Челсі переміг Крістал Пелас
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