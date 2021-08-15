Норвич – Ливерпуль – 0:3 – видео голов и обзор матча
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Норвич принимал Ливерпуль в рамках стартового тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Диогу Жота 26’
Роберто Фирмино 65’
Мохамед Салах 74’
26’ Диогу Жота
65’ Роберто Фирмино
74’ Мохамед Салах
Подопечные Юргена Клоппа не оставили никаких шансов хозяевам, которые только вернулись в АПЛ из Чемпионшипа.
Голкипер Норвича трижды доставал мяч из сетки собственных ворот. Героем встречи стал египетский форвард мерсисайдцев Мохамед Салах, который сумел отличиться голом и ассистом.
Во втором туре на Ливерпуль ожидает поединок против Бернли, а Норвич поедет в гости к действующему чемпиону Манчестер Сити.
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