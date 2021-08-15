Норвич принимал Ливерпуль в рамках стартового тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Подопечные Юргена Клоппа не оставили никаких шансов хозяевам, которые только вернулись в АПЛ из Чемпионшипа.

Голкипер Норвича трижды доставал мяч из сетки собственных ворот. Героем встречи стал египетский форвард мерсисайдцев Мохамед Салах, который сумел отличиться голом и ассистом.

Во втором туре на Ливерпуль ожидает поединок против Бернли, а Норвич поедет в гости к действующему чемпиону Манчестер Сити.

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