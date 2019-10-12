Євро-2020: Норвегія на останній хвилині вирвала нічию в матчі проти Іспанії

В рамках поєдинку 7-го туру кваліфікації Євро-2020 збірна Норвегії створила сенсацію, відібравши очки у Іспанії (1:1).

Іспанія розпочала поєдинок так, як від неї й очікувалося. Вже на 50-й секунді гості створили перший момент зусиллями Оярсабаля, який пробив з гострого кута – Ярстейн парирував. Щоправда, за кілька хвилин норвежцям вдалося вирівняти гру й навіть перехопити контроль над м'ячем у центрі поля. Моментів у першій половині тайму це не додало взагалі (хоча було кілька непоганих контратак), але й "Фурія Роха" нічого, крім прострілу Наваса на 16-й хвилині, не створила – та й той Морено та Оярсабаль не встигли замкнути (однак при цьому Родріго травмував Нордтвейта).

З 20-х хвилин стало помітно, що Норвегія захопила контроль над грою, а Іспанія стоїть і чекає на контрвипад. Вікінги останнього не дозволяли, а у власних атаках настільки стали сміливими, що ледь не забили шедевральний гол на 22-й хвилині: Ельабделауї з правого краю штрафного рабоною вирізав навіс на Кінга, а той замкнув головою – точно в руки Кепі! Іспанці відповіли слабеньким ударом Сауля з дальньої дистанції (Ярстейн спіймав м'яч), але дуже швидко норвежці вдруге наблизились до голу. На 29-й хвилині після розіграшу кутового та серії кросів Кінг пробив метрів з 12-ти (постріл накрили), а подачу з корнера на 31-й замкнув Ховланд – і знову нога захисника перекрила політ м'яча.

В наступні 10 хвилин нічого не відбувалося, що було на користь Норвегії – щоправда, лише в аспекті відсутності контргри іспанців. Підопічним Ларса Лагербека була потрібна перемога, тож наприкінці тайму вони пішли вперед і ледь не забили на 39-й: Ельабделауї прийняв шикарну передачу з глибини на правий край штрафного й пробив з гострого кута – Кепа спіймав м'яч. Гості відповіли дальнім пострілом Руїса на 40-й (поруч з лівою стійкою) та замиканням кутового у виконанні Сауля (вище воріт), але останнє слово залишилось за Норвегією. На 44-й хвилині після навісу з корнеру сталася метушня у карному майданчику та два заблокованих удари, а на 45-й Айєр пробив головою в дальній кут – м'яч пролетів у сантиметрах від каркаса.

По перерві іспанці підвищили темп і одразу ж забили гол. На 47-й хвилині "Фурія Роха" провела атаку з прострілом з лівого краю штрафного, який вибив Ярстейн, після чого стався винос; м'яч відлетів недалеко, тому гості підхопили його, обігралися перед карним майданчиком і завершили момент потужним пострілом Сауля метрів з 24-х точно в лівий нижній кут! Ярстейн дотягнувся до "круглого", але той прошлив його руки – 1:0! Щоправда, вже за хвилину Кінг ударом головою після навісу з кутового ледь не зрівняв рахунок.

В наступні 15 хвилин гра знову затихла. З моментів в цей період можна згадати хіба що дальній удар Сауля вище воріт – і все. Тим не менш, баланс у матчі явно змістився в сторону збірної Іспанії, яка взагалі не віддавала супернику м'яч, а в разі втрати швидко вступала у командне відбирання. Норвегія відповідала виключно стандартами, але вони не принесли жодної небезпеки біля воріт Кепи. Зрештою, тренери почали проводити заміни: Ларс Лагербек випустив на поле Сьорлота, а Роберто Морено кинув у бій Касорлу.

Перестановки освіжили гру, хоча на 67-й хвилині Фабіан Руїс ледь не закрив її ударом метрів з 23-х в дальню дев'ятку – поперечина врятувала Норвегію! На 69-й же міг відзначитись Касорла, який відкрився на лівому фланзі, прийняв передачу на хід та вистрілив з краю штрафного – точно в руки Ярстейну! Господарі відповіли шикарним епізодом на 72-й, коли Сьорлот скинув подачу з правого флангу в центр карного майданчика під удар Сельнесу, а той потужно пробив – Бускетс кинувся під постріл, заблокувавши його! За хвилину по цьому Сельнес завдав удару з лівого флангу в ближній кут, але Кепа спіймав м'яч.

Норвегія поступово зуміла перетягнути матч на себе, на 70-80-х хвилинах створивши серію небезпечних підходів до воріт Іспанії. На 78-й це могло завершитись голом Кінга, який отримав передачу на хід, увірвався у штрафний та потужно пробив – вище воріт! Після цього сталася низка проривів, кросів та стандартів, але довести справе до удару по воротах норвежцям не вдавалося. "Фурія Роха" ж явно була задоволена рахунком, лише відбиваючись та іноді тікаючи в контратаку – так, на 89-й хвилині Фабіан Руїс міг забити другий гол, але з правого краю штрафного влучив у стійку.

Ендшпіль поєдинку залишився за збірною Норвегії, але колосальний тиск на ворота суперника не приносив ніякого зиску. Здавалося, що все йде до мінімальної перемоги іспанців, але вже у компенсований час, в момент навали на штрафний гостей Кепа збив Кінга, а арбітр Майкл Олівер одразу вказав на "точку"! Кінг сам же й реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 1:1!

Таким чином, Іспанія набрала 19 очок і залишилась на першій позиції групи F з відривом від Швеції у 5 залікових балів. Норвегія залишилась на четвертій сходинці з 10 пунктами в активі.