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Євро-2020, кваліфікація: Грузія не зуміла дотиснути Ірландію

17:54 48 Читать на русском
Євро-2020, кваліфікація: Грузія не зуміла дотиснути Ірландію
Грузія – Ірландія – 0:0

Відбулися поєдинки 7-го туру відбору на Євро-2020 в групах D, E та F.

Євро-2020, кваліфікація

Група D

Грузія – Ірландія – 0:0

У стартовому матчі ігрового дня Грузія та Ірландія так і не змогли порадувати глядачів забитими голами. Господарі, що логічно, більше володіли м'ячем, але створити реальної загрози біля воріт суперника так і не змогли.

Цей результат не задовільнив Ірландію, яка втратила шанси збільшити свою перевагу на вершині турнірної таблиці групи D. Тепер Швейцарія, маючи матч у запасі, матиме шанс наздогнати британців за кількістю очок. Грузія набрала всього 4 пункти, але досі зберігає шанси на подолання кваліфікації.

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Теги
Ірландія Ірландія Головне Євро-2020 Грузія Грузія
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