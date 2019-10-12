Євро-2020, кваліфікація: Грузія не зуміла дотиснути Ірландію

Відбулися поєдинки 7-го туру відбору на Євро-2020 в групах D, E та F.

Євро-2020, кваліфікація

Група D

Грузія – Ірландія – 0:0

У стартовому матчі ігрового дня Грузія та Ірландія так і не змогли порадувати глядачів забитими голами. Господарі, що логічно, більше володіли м'ячем, але створити реальної загрози біля воріт суперника так і не змогли.

Цей результат не задовільнив Ірландію, яка втратила шанси збільшити свою перевагу на вершині турнірної таблиці групи D. Тепер Швейцарія, маючи матч у запасі, матиме шанс наздогнати британців за кількістю очок. Грузія набрала всього 4 пункти, але досі зберігає шанси на подолання кваліфікації.