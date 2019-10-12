Рамос встановив історичний рекорд у збірній Іспанії

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос з капітанською пов'язкою вивів збірну Іспанії на матч відбору до Євро-2020 проти Норвегії, встановивши нове історичне досягнення.

Відтепер 33-річний футболіст лідирує у списку гравців, які провели найбільше матчів за збірну Іспанії, інформує офіційний твіттер "Фурії Рохи".

Рамосу підкорилось чергове досягнення у Лізі чемпіонів

В активі Рамоса 168 матчів за національну команду. Він перевершив попереднє досягнення, яке належало його колишньому одноклубнику – Ікеру Касільясу.

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