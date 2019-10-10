Слов'янський виклик Англії, вендета для Дешама та останній шанс Бейла та Ко – топ-фішки 7-го та 8-го турів євровідбору

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше у сьомому та восьмому турах кваліфікації до Євро-2020: морська битва Нідерландів і Північної Ірландії, чехи спробують зупинити англійців, намагання Уельсу реабілітуватися проти віце-чемпіонів світу, франко-турецькі розбірки та візит Іспанії до Скандинавії.

Нідерланди – Північна Ірландія

10 жовтня, 21:45. Роттердам, Де Куйп

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Центральний матч 7-го туру в групі C відбору відбудеться на нідерландській землі. Наразі другі північноірландці завітають у гості до "ораньє", які посідають третю сходинку в квінтеті. Обидві збірні програли Німеччині, а в решті поєдинків перемогли. Щоправда, нідерландці провели на матч менше, тому й поступаються ольстерцям 3-ма пунктами. Однак, очна зустріч суперників у Роттердамі має ключове значення. Три очки в цьому поєдинку автоматично роблять переможця фаворитом у боротьбі за путівку на Євро. Натомість поразка, особливо для Нідерландів, може серйозно ускладнити турнірний шлях.

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Прогноз "Футбол 24": 2:1

Чехія – Англія

11 жовтня, 21:45. Прага, Еден

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

У чеській столиці зійдуться лідери групи A, а господарі зроблять фінальну спробу нав'язати "Трьом левам" боротьбу за перше місце. Але чехам буде непросто. Англійська збірна в порівнянні з попередньою паузою на міжнародні матчі підсилилась – Таммі Абрахам зробив вибір на користь команди Гарета Саутгейта, а ігрова форма форварда Челсі (9 голів за 10 матчів) вирішить дилему з позицією Маркуса Рашфорда. Нападник МЮ тепер ризикує надовго "прописатися" на лаві запасних. Чехам натомість бракує стабільності: гаразд, програти англійцям на виїзді (0:5) було не надто ганебно, а ось поразка від косоварів у вересні неприємно здивувала. Хоча вже в наступному матчі хлопці Ярослава Шилгави частково реабілітувалися, розгромивши Чорногорію (3:0). Але ще одна поразка від Англії поставить під серйозний удар амбіції Чехії, адже Косово відстає лише на бал і в останньому турі в "народної команди" непростий виїзд до Болгарії.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Уельс – Хорватія

13 жовтня, 21:45. Кардіфф, Кардіфф Сіті

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Валлійці змушені виправляти власні помилки, допущені в матчах із Хорватією (1:2) та Угорщиною (0:1). Тепер підопічні Раяна Гіггза зобов'язані перемагати словаків у четвер та тих же хорватів у неділю. Саме ці два матчі можуть вирішити долю збірної Уельсу та вплинути на майбутнє її керманича. Перемога в Словаччині відкриє британцям шлях до повернення у пряму боротьбу за путівки, отже поєдинок зі збірною Хорватії може отримати статус ключового. Та є сумніви, чи здатні гравці Уельсу на такі подвиги: Гарет Бейл знову розсварився із Зіданом, Аарон Ремзі досі не освоївся в Ювентусі, а Деніел Джеймс, хоч і сильно дебютував в АПЛ (3 м'ячі за 8 матчів), але виступає за кризовий МЮ. Дехто з хорватів має схожі проблеми (Ракітіч, Ребіч), та сила балканської збірної у зірковості команди Златко Даліча, а не окремих виконавців. Завдяки цьому "шахові" можуть сподіватися на позитивний результат у Кардіффі.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Франція – Туреччина

14 жовтня, 21:45. Сен-Дені, Стад де Франс

У передмісті Парижа в понеділок командам Франції і Туреччини належить розставити акценти в боротьбі за перше місце в групі H. У 7-му турі ці суперники можуть відчепити від боротьби за путівки на континентальний форум ісландців з албанцями та підійти до очного поєдинку з 6-ма пунктами переваги над третьою командою. У червні в турецькій Коньї "місячні зірки" шокували чемпіонів світу та забили двічі ще до перерви. Оговтатися від подвійного удару французи так і не змогли. Зате потім "триколірні" видали серію із трьох перемог поспіль із загальним рахунком 11:1. Турки могли б і злякатися, та 2 з трьох звитяг хлопці Дідьє Дешама здобули над Андоррою. Тим не менше, саме господарі виглядають фаворитом протистояння і навіть втрата Кіліана Мбаппе не бентежить букмекерів.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Швеція – Іспанія

15 жовтня, 21:45. Стокгольм, Френдс Арена

Тим часом іспанська збірна в найближчі 5 днів планує достроково вирішити питання виходу на Євро-2020. Для цього підопічним Роберта Морено потрібно брати максимум у поєдинках із Норвегією і Швецією. По одному разу "Фурія роха" вже це зробила в нинішньому відборі. Та зараз очки потрібні всім, тому легка прогулянка піренейцям не світить. Тим більше, шведи перший матч зіграють із футбольним карликом Мальтою й зекономлять сили для максимально негостинного прийому іспанців. "Синьо-жовтим" треба набирати очки, оскільки норвежці та румуни зовсім поруч, а до останніх ще доведеться їхати в гості в листопаді.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Інші родзинки 7-го та 8-го турів кваліфікації до чемпіонату Європи-2020

– збірна Італії гарантує собі вихід на форум, якщо переможе Грецію і Ліхтенштейн;

– збірна Англії може зазнати неочевидної поразки в Болгарії – "Три леви" побоюються проявів расизму на стадіоні Васіл Левскі та збираються піти з поля, якщо когось із гравців образять;

– люксембурзький форвард київського Динамо Жерсон Родрігес зіграє проти своєї історичної батьківщини (Португалії) та може полегшити турнірну боротьбу для збірної України;

– у Скоп'є зіграють збірні країн, які найменше постраждали внаслідок розпаду Югославії – Північна Македонія прийме Словенію;

– бельгійська збірна в матчі проти Сан-Маріно спробує здобути найбільшу перемогу в історії (нинішній рекорд – 9:0 та 10:1)

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат