Евро-2020: Норвегия на последней минуте вырвала ничью в матче против Испании

В рамках поединка 7-го тура квалификации Евро-2020 сборная Норвегии сотворила сенсацию, отобрав очки у Испании (1:1).

Испания начала поединок так, как от неё и ожидалось. Уже на 50-й секунде гости создали первый момент усилиями Оярсабаля, который пробил с острого угла – Ярстейн парировал. Правда, через несколько минут норвежцам удалось выровнять игру и даже перехватить контроль над мячом. Моментов в первой половине тайма это не прибавило вообще (хотя было несколько неплохих контратак), но и "Фурия Роха" ничего, кроме прострела Наваса на 16-й минуте, не создала – да и тот Морено и Оярсабаль не успели замкнуть (однако при этом Родриго травмировал Нордтвейта).

С 20-х минут стало заметно, что Норвегия захватила контроль над игрой, а Испания стоит и ожидает контрвыпада. Викинги последнего не позволяли, а в собственных атаках настолько осмелели, что едва не забили шедевральный гол на 22-й минуте: Элабделауи с правого края штрафной рабоной вырезал навес на Кинга, а тот замкнул головой – точно в руки Кепе! Испанцы ответили слабым ударом Сауля с дальней дистанции (Ярстейн поймал мяч), но очень быстро норвежцы во второй раз приблизились к голу. На 29-й минуте после розыгрыша углового и серии кроссов Кинг пробил метров с 12-ти (выстрел накрыли), а подачу с корнера на 31-й замкнул Ховланд – и снова нога защитника перекрыла полёт мяча.

В последующие 10 минут ничего не происходило, что шло на пользу Норвегии – правда, только в аспекте отсутствия контригры испанцев. Подопечным Ларса Лагербека была нужна победа, поэтому в конце тайма они пошли вперёд и едва не забили на 39-й: Элабделауи принял шикарную передачу из глубины на правый край штрафной и пробил с острого угла – Кепа поймал мяч. Гости ответили дальним выстрелом Руиса на 40-й (рядом с левой штангой) и замыканием углового в исполнении Сауля (выше ворот), но последнее слово осталось за Норвегией. На 44-й минуте после навеса с корнера произошла суета в штрафной и два заблокированных удара, а на 45-й Айер пробил головой в дальний угол – мяч пролетел в сантиметрах от каркаса.

После перерыва испанцы взвинтили темп и сразу же забили гол. На 47-й минуте "Фурия Роха" провела атаку с прострелом с левого края штрафной, который выбил Ярстейн, после чего произошёл вынос; мяч отлетел недалеко, поэтому гости подхватили его, обыгрались перед штрафной и завершили момент мощным выстрелом Сауля метров с 24-х точно в левый нижний угол! Ярстейн дотянулся до "круглого", но тот прошлив его руки – 1:0! Правда, уже через минуту Кинг ударом головой после навеса с углового едва не сравнял счёт.

В следующие 15 минут игра снова затихла. Из моментов в этот период можно вспомнить разве что дальний удар Сауля выше ворот – и всё. Тем не менее, баланс в матче явно сместился в сторону сборной Испании, которая вообще не отдавала сопернику мяч, а в случае потери быстро вступала в командный отбор. Норвегия отвечала исключительно стандартами, но они не принесли никакой опасности у ворот Кепы. В конце концов, тренеры начали проводить замены: Ларс Лагербек выпустил на поле Сёрлота, а Роберто Морено бросил в бой Касорлу.

Перестановки освежили игру, хотя на 67-й минуте Фабиан Руис едва не закрыл её ударом метров с 23-х в дальнюю девятку – перекладина спасла Норвегию! На 69-й же мог отличиться Касорла, который открылся на левом фланге, принял передачу на ход и выстрелил из края штрафной – точно в руки Ярстейну! Хозяева ответили шикарным эпизодом на 72-й, когда Сёрлот скинул подачу с правого фланга в центр штрафной под удар Сельнесу, а тот мощно пробил – Бускетс бросился под выстрел, заблокировав его! Через минуту после этого Сельнес нанёс удар с левого фланга в ближний угол, но Кепа поймал мяч.

Норвегия постепенно сумели перетащить матч на себя, на 70-80-х минутах создав серию опасных подходов к воротам Испании. На 78-й это могло завершиться голом Кинга, получившего передачу на ход, ворвавшегося в штрафную и мощно пробившего – выше ворот! После этого произошел ряд прорывов, кроссов и стандартов, но довести дело до удара по воротам норвежцам не удавалось. "Фурия Роха" же явно была довольна счетом, только отбиваясь и иногда убегая в контратаку – так, на 89-й минуте Фабиан Руис мог забить второй гол, но с правого края штрафной угодил в штангу.

Эндшпиль поединка остался за сборной Норвегии, но колоссальное давление на ворота соперника не приносило никакой выгоды. Казалось, что всё идет к минимальной победе испанцев, но уже в компенсированное время, в момент навала на штрафную гостей, Кепа сбил Кинга, а арбитр Майкл Оливер сразу же указал на "точку"! Кинг сам же и реализовал пенальти, установив окончательный счёт встречи – 1:1!

Таким образом, Испания набрала 19 очков и осталась на первой позиции группы F с отрывом от Швеции в 5 зачётных баллов. Норвегия осталась на четвёртом месте с 10 пунктами в активе.