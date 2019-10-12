Норвегія – Іспанія: стартові склади на матч відбору до Євро-2020

Збірна Норвегії приймає Іспанію в рамках відбору до Євро-2020. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 7-го туру кваліфікації до Євро-2020 Норвегія – Іспанія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Норвегія: Ярстейн – Ельабделлауї, Нордтвейт, Айєр, Алісамі – Йохансен, Берге, Хенріксен, Сельнес – Едегор, Кінг
Запасні: Ниланд, Россбах, Ростед, Ховланд, Сьорлот, Ельюнуссі, Мідтшо, Свенссон, Мелінг, Йонсен, Норманн
Іспанія: Кепа – Навас, Альбіоль, Рамос, Бернат – Фабіан Руїс, Бускетс, Сауль, Себальйос – Р. Морено, Оярсабаль
Запасні: де Хеа, Пау Лопес, Карвахаль, Іньїго Мартінес, Сарабія, Х. Морено, Алькантара, Альберто, Льоренте, Родрі, Регілон, Касорла
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