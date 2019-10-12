toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Норвегія – Іспанія: стартові склади на матч відбору до Євро-2020

20:40 532 Читать на русском
Норвегія – Іспанія: стартові склади на матч відбору до Євро-2020
Норвегія – Іспанія: стартові склади на матч відбору до Євро-2020

Збірна Норвегії приймає Іспанію в рамках відбору до Євро-2020. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 7-го туру кваліфікації до Євро-2020 Норвегія – Іспанія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Рамос хоче взяти участь в Олімпійських іграх

Стартові склади

Норвегія: Ярстейн – Ельабделлауї, Нордтвейт, Айєр, Алісамі – Йохансен, Берге, Хенріксен, Сельнес – Едегор, Кінг

Запасні: Ниланд, Россбах, Ростед, Ховланд, Сьорлот, Ельюнуссі, Мідтшо, Свенссон, Мелінг, Йонсен, Норманн

Іспанія: Кепа – Навас, Альбіоль, Рамос, Бернат – Фабіан Руїс, Бускетс, Сауль, Себальйос – Р. Морено, Оярсабаль

Запасні: де Хеа, Пау Лопес, Карвахаль, Іньїго Мартінес, Сарабія, Х. Морено, Алькантара, Альберто, Льоренте, Родрі, Регілон, Касорла

Слов'янський виклик Англії, вендета для Дешама та останній шанс Бейла та Ко – топ-фішки 7-го та 8-го турів євровідбору

blog_ava
Україна – Литва: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
01:01
4935
Теги
Євро-2020 Головне Іспанія Іспанія Норвегія - Іспанія Норвегія Норвегія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
42
хв
Італія
21:45
Греція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук