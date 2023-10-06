У четвер, 5 жовтня, відбулися матчі 2 туру Ліги конференцій 2023/24. Рахунки і огляд поєдинків у групах E, F, G та H читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2023/24, 2-й тур

Група E

АЗ – Легія – 1:0

Гол: Павлідіс, 52

Вилучення: Ландо, 66 (АЗ)

Астон Вілла – Зрінські – 1:0

Гол: Макгінн, 90+4

Група F

Фіорентина – Ференцварош – 2:2

Голи: Барак, 67, Іконе, 90+3 – Варга, 25, Сіссе, 51

Чукарічкі – Генк – 0:2

Голи: Хейнен, 10, Пейнтсіл, 21 (пен)

Група G

Абердін – ГІК – 1:1

Голи: Міовскі, 79 – Радуловіч, 59

ПАОК – Айнтрахт – 2:1

Голи: Живковіч, 28, Куліеракіс, 90+2 – Мармуш, 68

Група H

Норшелланн – Лудогорець – 7:1

Голи: Інгвартсен, 2 (пен), Осман, 11, Тверсков, 31, Нюгрен, 33, 74, Сон, 68 (авт), Расмуссен, 86 – Вердон, 9 (пен)

Спартак Трнава – Фенербахче – 1:2

Голи: Офорі, 88 – Кінг, 70, 81

Легія без Ігоря Харатіна програла АЗ. Полякам не допомогла навіть гра в більшості впродовж останніх півгодини. В іншому матчі групи E Астон Вілла лише в доданий час пробила оборону боснійського Зрінські зусиллями Макгінна – дуже важка перемога підопічних Емері, які набрали перші очки в груповому турнірі.

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У квартеті F Ференцварош на виїзді не втримав перемогу над Фіорентиною. Угорці вели 2:0, але "фіалки" врятували нічию вже в компенсований час і відстають від лідерів квартету тільки на 2 пункти. У паралельному поєдинку Генк без проблем переграв Чукарічкі. Там все вирішилося ще в дебюті.

ПАОК переграв Айнтрахт і захопив одноосібне лідерство групи G Живковіч відкрив рахунок у першому таймі, Мармуш у другому зрівняв. У компенсований час греки таки вирвали перемогу. Тайсон відіграв майже весь поєдинок, Томаш Кендзьора не з'явився.

Норшелланн і Лудогорець влаштували гольове божевілля – на 11-й хвилині рахунок був вже 2:1 на користь господарів. Щоправда, по одному голу команди забили з пенальті, після чого кіпер болгар привіз кумедний гол у свої ворота.

Це був лише заспів – в середині першого тайму данська команда забила ще двічі, буквально знущаючись зі суперників. 4:1 після першого тайму – всі питання були зняті. По перерві болгари оформили автогол, після якого пропустили ще двічі. 7:1 – погром.

Ігор Пластун на Лігу конференцій не заявлений – відповідно, екс-захисник збірної України у цій ганьбі Лудогорця участі не брав. Болгарська команда після двох турів має три очки. Стільки ж у Норшелланна. Лідирує Фенербахче, який на виїзді дотиснув Спартак Трнаву. Дубль в активі Кінга, Фред віддав асист у моменті з другим голом.

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