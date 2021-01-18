"Я не здивований тим, що відбувається в нашій команді, адже відмінно знаю хлопців, знаю, що мої гравці – великі професіонали. Вони амбітні й налаштовані на те, що роблять. І гарні результати хлопців, те, як віддано вони виконували тест, ілюструє їхній характер. Футболісти Шахтаря – великі чемпіони, і це завжди мене дуже тішить.

Шахтар провів тест на витривалість – відомі імена двох переможців

Хлопці, які ще відновлюються, потроху адаптуються та інтегруються до щоденного життя: тренування, гра. Хтось мав надто довгу паузу. Нормально, що зараз, на початку збору, є труднощі, що хтось зараз не на рівні. Усі досягнуть своєї форми поступово, природно, та інтегруються до команди. Це звичний процес.



У Шахтаря рік не було міжсезоння, а було лише три-чотири дні між сезонами. Плюс ми зупинялися, багато пауз… Нетиповий, незвичний рік. Зараз скористаємося зборами, щоб реінтегрувати до команди деякі принципи. Певні складові губилися протягом сезону, що нормально. Усе відбуватиметься так, як я вже сказав, цілком природно. Команда виконує всі принципи в атаці й обороні, які ми бажаємо бачити. Немає нічого нового в тому, що я говоритиму та пояснюватиму футболістам. Питання в тому, аби відтворити ці ідеї в тренувальному процесі, нагадати гравцям те, що вони вже знають. Усе, що ми вміємо робити, слід утілити на практиці й додати в цьому", – наводить слова Каштру сайт Шахтаря.

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